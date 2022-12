Reggina: la trasformazione di Jeremy Menez anche nella comunicazione

Jeremy Menez è certamente tra le note liete di queste prime quindici giornate di campionato. Il calciatore sotto la gestione Inzaghi è senza dubbio trasformato, o meglio, è tornato ad essere quel giocatore ammirato negli anni passati, nei suoi trascorsi calcistici tra Milan, Roma e Psg. Il segreto della trasformazione? Lo ha dichiarato lui stesso ai microfoni di Dazn a fine gara dopo il successo di Brescia: “Devo ringraziare mister Inzaghi, mi ha ridato la voglia di correre e sudare, l’avevo persa per tantissimi motivi che sappiamo tutti. Adesso sono felice“. Qualche settimana addietro era stato lo stesso Inzaghi a sottolineare l’importanza del calciatore e l’impatto al suo arrivo a Reggio Calabria: “Jeremy Menez mi conosce, sa che la cosa più importante è il gruppo. Al Milan con me fece 16 gol, giocava come adesso da centravanti. Appena arrivato a Reggio l’ho tenuto 10 giorni a parte a correre. Poi si è messo a disposizione ed è stato impeccabile, è perfetto e i compagni riconoscono il suo valore”.

Ed il cambio di Jeremy Menez è evidente anche fuori dal rettangolo di gioco. Il calciatore ci riferiscono sia decisamete più sereno, sempre a disposizione dei compagni e generosissimo con i tifosi. La notizia nuova è che dopo il silenzio di questi anni, ha parlato solo in sede di presentazione (e qualche sporadica intervista singola), martedi incontrerà per la prima volta i giornalisti in conferenza, a due giorni dalla grande sfida con il Frosinone. Da qualche partita gli è stata consegnata anche la fascia di capitano.