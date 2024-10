Reggina: bellissimo il messaggio dialettale su Instagram di German Denis (foto)

E’ sempre lui uno dei primi a suonare la carica. La prevendita continua a viaggiare a gonfie vele ed è assai probabile che si superi ogni record per quello che riguarda le presenze di tifosi sugli spalti, in questo campionato di serie B. Reggina-Parma è una gara importante per entrambe le squadre. Gli amaranto per dare seguito al successo di Vicenza e continuare la sua scalata in classifica, i ducali per tentare di uscire da un momento di difficoltà, dopo un avvio di stagione assai deludente. La carica ai tifosi della Reggina, l’ha suonata anche il grande German Denis che attraverso il proprio profilo Instagram ha scritto un messaggio molto chiaro e simpaticamente in dialetto: “Forza, inchimu u campu“.

