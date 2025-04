Trasferta insidiosa per la Redel Viola: a Bari con l’obiettivo continuità

​Poche ore alla palla a due della prossima sfida del campionato di Serie B Interregionale tra la Tecnoeleva Adria Bari e la Redel Viola Reggio Calabria.

Match importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di risalire una classifica che attualmente vede i pugliesi stazionare in ultima posizione nel girone Play-In Gold con 8 punti, fuori da ogni discorso playoff, mentre i neroarancio vogliono confermare il buon momento e i risultati positivi delle ultime giornate, puntando alla vetta e alla coppia Piazza Armerina/Monopoli distante soli due punti.

Nella gara d’andata al Palacalafiore, la Redel Viola ha prevalso con una prestazione convincente. I neroarancio hanno imposto il loro ritmo sin dalle prime battute, sfruttando la solita difesa solida a marchio “Cadeo” e un attacco efficace. Dall’altra parte, nonostante la sconfitta, la Tecnoeleva Adria Bari ha mostrato sprazzi di buon gioco, con Callara e Tartamella tra i protagonisti, confermandosi un avversario da non prendere sottogamba.

La Tecnoeleva Adria Bari: un roster di qualità

Nonostante una fase a orologio con prestazioni altalenanti e risultati sotto le aspettative, la Tecnoeleva Adria Bari dispone di giocatori di talento che possono fare la differenza. Il playmaker Nicola Lupo è noto per la sua gestione del gioco e la capacità di dettare i ritmi della partita. Santiago Rodriguez è la bocca di fuoco argentina, giocatore duttile (può ricoprire fino a tre ruoli) e dalle spiccate capacità difensive, mentre l’ala piccola Riccardo Callara, con la sua esperienza e abilità nel tiro dalla distanza, rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie. Sotto canestro, il centro Lorenzo Tartamella offre presenza fisica e capacità di protezione del ferro, assieme a Cosimo Pelucchini, ala grande classe 2000 mortifera dalla media e dalla lunga distanza. Completano le rotazioni di coach Console l’ottimo Edoardo Anibaldi, giovane esterno con buone doti offensive, Elio Preite, ala versatile e solida, Samuele Diomede, giovane play classe 2006 proveniente da Monopoli, e i giovani Guerrieri e Squicciarini.

La Tecnoeleva Adria Bari, giocando sul proprio parquet, cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la Redel Viola. Sarà fondamentale per i baresi limitare le offensive avversarie e capitalizzare le proprie opportunità in attacco.

I ragazzi di coach Cadeo dovranno mantenere alta la concentrazione e replicare la solidità difensiva mostrata nel match di andata per portare a casa un risultato positivo.​

Arbitri della serata i signori Matteo Conforti di Matera (MT) e Andrea Antonio Giuseppe Amatori di Brindisi (BR). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.