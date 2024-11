Reggina: il messaggio social di Pippo Inzaghi a squadra e tifosi

Vittoria di fondamentale importanza, così come ha dichiarato in sala stampa il presidente Cardona

Vittoria sofferta ma meritata quella ottenuta dalla Reggina contro la Ternana. Per alcuni momenti della gara si è temuto un bis rispetto a quanto accaduto la settimana precedente contro la Spal, mentre questa volta si è riusciti a tornare subito in partita e ribaltare. Era di fondamentale importanza conquistare i tre punti così come ha detto il presidente Marcello Cardona, soprattutto al Granillo dove il digiuno durava da tropo tempo. A tale proposito il tecnico Inzaghi ha scritto sul suo profilo social: “Contava torare a vincere al Granillo, davanti al nostro meraviglioso pubblico e l’abbiamo fatto. Sono orgoglioso di VOI ragazzi“.