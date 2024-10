Reggina: il messaggio chiaro di Taibi verso quei giocatori in uscita

Una serie di trattative avviate, alcuni giocatori già bloccati, perchè nella testa del Ds Taibi e del tecnico Mimmo Toscano l’organico che dovrà venire fuori è già individuato. La problematica manifestata dal dirigente amaranto, riguarda le operazioni in uscita, aspetto ampiamente previsto. Chi ha conquistato la serie B con la maglia della Reggina, chi ha conosciuto l’ambiente, chi ha sottoscritto contratti di una certa portata, fa fatica ad accettare un trasferimento altrove.

“Come squadra abbiamo le idee chiare, ma dobbiamo operare delle uscite. Bisogna fare i conti con chi non vuole lasciare la Reggina, il desiderio di rimanere la categoria conquistata, ma ci sono molte richieste. Ho chiesto ai miei ragazzi di agevolarmi perchè entrambi abbiamo delle necessità. Da loro abbiamo ricevuto molto, ma anche dato tanto ed a qualcuno siamo riusciti ad allungargli la carriera e farlo tornare al centro delle attenzioni“.

Un messaggio chiaro quello di Taibi che spera possa fare presa su quei calciatori fuori dal progetto tecnico e che per quella famosa lista degli Over, si è costretti a mandare via.