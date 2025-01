L’ex presidente della Reggina Mimmo Praticò: lettera aperta ai tifosi amaranto

Mimmo Praticò è certamente un’istituzione dello sport reggino e calabrese. La Reggina occupa sempre un posto importante nel suo cuore e considerando il momento particolarmente importante della stagione, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi amaranto, che possono davvero essere il dodicesimo uomo e spingere la squadra al traguardo agognato:

“Ho sentito la necessità di seguire la squadra anche in trasferta, merita di essere seguita anche in trasferta e con numeri importanti, serve assolutamente un sostegno morale. Si è tifosi di una squadra quando si partecipa, a mio parere, in qualunque categoria. La Reggina è rinata dalle ceneri e oggi si ritrova in un momento particolare, c’è la necessità di trasmettere calore, amore e entusiasmo. Anche in trasferta dobbiamo essere più numerosi, la squadra ha bisogno di un sostegno numerico importante, io credo che valga il sacrificio di presenziare.

Vorrei sollecitare tutti affinché in casa e fuori casa ci sia un numero importante di tifosi, ricordo la partecipazione dei tifosi del Sambiase in occasione della gara del Granillo, noi possiamo essere dieci volte di più in qualsiasi stadio. I tifosi oggi devono stare ancor più vicini alla squadra, l’obiettivo è alla portata di mano: questo è il sentimento che ho dentro che vorrei trasmettere a tutti. La Reggina è un simbolo che rappresenta tutta la città, è come il Museo, Piazza Duomo, il Castello, il più bel chilometro d’Italia: la Reggina deve essere vista come queste strutture secolari. La squadra della città riunisce i tifosi e può farci vivere momenti di grande gioia“.

Aggiunge Praticò, che nella sua lunga carriera da dirigente sportivo è stato anche dirigente dell’Under 19 azzurra campione d’Europa nel 2003: “Mi aspettavo sinceramente maggiore entusiasmo, questa squadra è fatta di uomini veri e già l’ultima gara in casa mi aspettavo più tifosi. Spero si possano coinvolgere coloro che hanno avuto dei dubbi, dal mio punto di vista è come se la squadra giocasse in A. In ogni caso, negli ultimi giorni ho avuto testimonianze dirette di molti tifosi fuorisede che hanno già prenotato i mezzi per scendere a Reggio per alcune gare casalinghe“.

Praticò ha avuto modo di saggiare il “clima” dentro il gruppo amaranto: “La squadra è migliorata parecchio, oggi ha un gioco, i calciatori hanno un ruolo predeterminato e la squadra ha una sua fisionomia. E’ una fase delicata del campionato, è necessario sbagliare il meno possibile. Di ritorno dalle ultime trasferte, ho incrociato sulla via di ritorno la squadra, ho visto tanto entusiasmo e unità, i ragazzi ci credono e stanno cercando di dare il meglio. Nel corso delle partite, quando magari ci sono momenti di difficoltà, il tifoso deve cercare di dare il massimo del sostegno“.