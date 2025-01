Due ex difensori della Reggina nuovi Direttori Sportivi

Presente anche l’ex difensore della Reggina Danilo Cucinotti, meglio conosciuto come Dado, nell’elenco pubblicato dalla FIGC riguardante i nuovi Direttori Sportivi che si sono laureati a Coverciano.

Una lunga carriera per lui nei campionati dilettantistici e poi l’esperienza con la maglia amaranto nella stagione 2015-16 in serie D e l’anno successivo con 9 presenze anche in serie C. I complimenti a Dado per questo importante traguardo raggiunto.

Un altro ex Reggina che ha ottenuto l’abilitazione è Ciccio Cosenza. Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con la maglia amaranto ha debuttato in serie A contro l’Inter.

Già scritto in altra pagina del nostro giornale del Dg amaranto Giuseppe Praticò, è tripla la soddisfazione essendo tutti di Reggio Calabria e provincia.