Reggina, Minniti: ‘E’ mancato il senso di appartenenza e la maglia pesa’

A pochi giorni dall’ultima sfida del 2024 contro la Sancataldese, interviene il presidente della Reggina Virgilio Minniti ai microfoni di Radio Febea. In altra pagina del giornale abbiamo riportato le sue dichiarazioni riguardo le voci sulla possibile cessione del club, ma il massimo dirigente ha parlato anche di altro.

“Abbiamo cercato di costruire una rosa per arrivare a vincere questo campionato. C’è qualche punto da recuperare e stiamo valutando come migliorare questo organico, certamente tutti ci aspettavamo qualcosa in più. Oggi non c’è ancora una squadra ammazza campionato e il girone di ritorno è sempre un torneo a parte. Speriamo di essere noi quelli che domineranno.

Poi aggiungo e dico che a prescindere dal risultato, se sei un calciatore della Reggina devi uscire dal campo avendo dato il 110%. Qui si fa parte di un club prestigioso, si gioca in uno stadio che ha fatto la storia e a volte questo senso di appartenenza è mancato. Per fortuna non avviene per tutto il corso dei novanta minuti e alcune volte sono state ribaltate situazioni difficili. Chi è di Reggio deve essere maggiormente incoraggiato, tutti sentono il peso della maglia”.