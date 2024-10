Reggina: mister Inzaghi sul calciomercato e su quello che ancora manca

Una veloce disamina sui primi allenamenti congiunti, poi le attenzioni sul calciomercato e su quello che ancora serve per completare l’organico. Un passaggio anche sull’indisponibilità di Obi:

Il calciomercato e l’attaccante

“Obi ha avuto un risentimento muscolare accusato durante la fase di riscaldamento. In questo gruppo ho trovato grande disponibilità, sono arrivati giocatori di categoria ed ora andremo a fare una buona amichevole a Lamezia, poi staremo quattro giorni fuori. Il trinagolare di Salerno e la Coppa Italia saranno test veri. Con l’arrivo di Gagliolo in difesa siamo completi, compresi i portieri, adesso ci dobbiamo concentrare sul centracampo e l’attacco, abbiamo preso giovani interessanti. Le idee su cosa prendere sono chiare, bisogna avere pazienza. Sappiamo che con l’attaccante da doppia cifra non possiamo sbagliare. Menez? Dovrà dimostrare lui di voler restare alla Reggina, dalla prossima giocherà”.