Reggina: mister Trocini attende notizie dall’infermeria. Per due recupero difficile

Va sempre ricordato che ci sono due calciatori importanti in diffida

Si è parlato forse troppo presto di un organico interamente a disposizione di mister Trocini. Lo stesso tecnico ha dimostrato che con tutti gli effettivi questa squadra riesce a mostrare il meglio di se sul piano del gioco e dei risultati, ma purtroppo è inevitabile che infortuni e squalifiche si verifichino durante il percorso.

Di Lazar abbiamo già detto, da qualche settimana si allena regolarmente con la squadra, che poi Trocini decida di portare Lagonigro, titolare, e al suo fianco Martinez è una questione di scelte. Forciniti, fermatosi dopo la partita con la Scafatese, dovrebbe tornare a disposizione dalla partita con l’Acireale, mentre si attendono notizie più certe su Grillo (problema muscolare) anche se ci si avvia verso il forfait per domenica con il Ragusa.

Dall’Oglio è uscito dal campo per un colpo ricevuto, la botta non dovrebbe essere stata talmente forte da impedirne il recupero, mentre Salandria, febbricitante nei giorni scorsi, è pronto ad unirsi ai compagni. Attenzione sempre ai cartellini gialli, in diffida Barillà e Laaribi.