Reggina-Modena: la probabile formazione amaranto. Dubbio a centrocampo

Si gioca al Granillo. La Reggina ha una voglia matta di tornare a far sorridere i propri tifosi, cerca una vittoria che manca dalla seconda di ritorno e vuole soprattutto cancellare le quattro sconfitte consecutive. Di fronte uno degli avversari peggiori che si potesse affrontare, il Modena, seppur con diverse assenze, ma con gli uomini più importanti in campo. Inzaghi dovrà rinunciare a Fabbian, squalificato, e si trova con i calciatori contati in difesa. Dubbio sulla mediana per l’inserimento di Crisetig o Liotti.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Contini, Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Majer, Crisetig (Liotti), Hernani; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi