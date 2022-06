Reggina: è quasi arrivato il momento della verità

Giornalisticamente uno dei momenti più difficili per raccontare la Reggina. Sia per la situazione che la società sta vivendo, sia per la pochezza di notizie che filtrano in un momento di straordinaria difficoltà e soprattutto nel periodo in cui i tifosi vorrebbero invece sapere. Cosa è successo nella giornata di oggi? Di sicuro i dialoghi sono andati avanti e questo, lo abbiamo detto più volte, va visto come un elemento positivo. Qualora il diretto interessato non avesse avuto intenzione di approfondire la cosa, avrebbe lasciato già la scorsa settimana. Giorno dopo giorno vengono fuori nuovi elementi tutti da confermare, la discussione ultima è stata incentrata anche a livello social, sulle decurtazioni al monte ingaggi. Ci si divide come sempre, di sicuro le parti interessate più di ogni altro sanno a che tipo di accordi si è arrivati e se i discorsi proseguiranno, evidentemente si è raggiunto qualche obiettivo.

Dalla giornata di oggi si aspettava l'invio della famosa pec con la formulazione della proposta per l'acquisizione della società che, è bene ricordare, dovrà essere accettata dal Tribunale prima trovare il suo atto finale davanti ad un notaio per il passaggio. E' successo? Nessuna certezza, indiscrezioni tante. Indiscrezioni che cesseranno per forza di cose tra qualche giorno, quando finito il conto alla rovescia, si dovrà comunque sapere come è andata.