Reggina, a Monopoli dentro Baclet, ma chi esce? E’ già toto-esclusione

Alain Baclet ha effettuato il suo primo allenamento con la Reggina. Il lungo corteggiamento di Taibi è stato portato a termine ed oggi gli amaranto possono contare su un attaccante di altissimo livello per una categoria come la serie C, ma anche su un giocatore che questo campionato lo ha vinto, guarda caso proprio attraverso tutto il percorso dei play off.

Un attacco che diventa adesso fortissimo, completo, di eccezionale qualità tecniche e qualcosa la si è già vista in occasione della sfida contro la Viterbese. Strambelli ha un bel mancino, prezioso in fase di palleggio ma anche su palla inattiva, Bellomo è giocatore che pur non al meglio della condizione fisica con la palla al piede riesce a fare ciò che vuole e Doumbia ha fatto quel che ha fatto.

Insieme a loro, la vecchia guardia rappresentata da Sandomenico, collocato nell’inedito quanto efficace ruolo di esterno basso e Tulissi, decisamente più mobile ed ora anche più incisivo sotto porta. Poi Alessio Viola e Tassi, quest’ultimo squalificato. La palla passa a Cevoli, nella scelta del modulo e di conseguenza degli uomini da mandare in campo. Se è vero che contro il Monopoli Baclet potrebbe scendere in campo, allora bisognerà cercare tra quelli sopra elencati il calciatore da escludere. Scelta non semplice.