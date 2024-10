Reggina-Monopoli, la rifioritura del Granillo!

Aria di calcio. Pura, purissima. In attesa dei dati ufficiali degli spettatori presenti sulle tribune del Granillo per la gara fra Reggina e Monopoli la certezza, senza dubbio, è che, per una volta, in riva allo Stretto pare essere tornata la parvenza del profumo di calcio.

Una buone cornice di pubblico, infatti, sta accompagnando lo svolgimento della gara. Non facendo mancare, peraltro, una discreta partecipazione emozionale, con molti dei giovanissimi tifosi amaranto, ospiti del club dello Stretto, intenti ad intonare cori che, forse, da troppo tempo mancavano nell’impianto di Viale Galilei.

Qualche progresso, dulcis in fundo, si registra anche sulla qualità del manto erboso, il cui colore, pian piano, pare volgere nuovamente verso il verde.