Reggina-Monopoli, le pagelle amaranto: non si salva quasi nessuno. Tulissi, il gol e basta

Una Reggina semplicemente inguardabile cade al Razza di Vibo, soccombendo sotto i colpi di un Monopoli ben messo in campo da Scienza e superiore sia a livello quantitativo che qualitativo. Le pagelle della sfida, griffate CityNow.it:

Confente voto 5.5 – Sul vantaggio del Monopoli, non sembra avere grosse colpe, avendo evitato in maniera ottima che il pallone entrasse in rete addirittura prima, sul colpo di testa di Berardi. Il problema è, come spesso detto nelle scorse settimane, che non sembra offrire grosse sicurezze, sia per i tifosi che per i compagni, messi un ripetutamente in difficoltà dai suoi passaggi. Si riscatta con la parata su Sounas che tiene in vita gli amaranto dopo l’1-2, ma non basta.

Kirwan voto 5 – Donnarumma, sulla sinistra, è devastante e riesce a mettere in evidenza tutti i limiti difensivi del neozelandese. Lascia troppo solo l’esterno bianco-verde in occasione del cross che genera lo 0-1, ma più in generale va in difficoltà quasi su ogni discesa del dirimpettaio.

Conson voto 5 – Partecipa alle dormite collettive che comporta il vantaggio immediato del Monopoli sia nel primo che nel secondo tempo: troppo morbido sul cross che Berardi gira in porta e, successivamente, De Angelis in rete.

Solini voto 5.5 – Poco reattivo nella marcatura di De Angelis sullo 0-1, praticamente fermo anche sul raddoppio ad inizio ripresa dei bianco-verdi. Il guizzo con cui tiene in partita la Reggina, evitando la doppietta di De Angelis, lo riabilita, ma solo parzialmente.

Mastrippolito voto 5.5 – Dopo una prima metà di gara più che positiva per il giovane terzino, arriva la macchia che ne compromette il giudizio: l’errore che spalanca le porte alla discesa di Fabris che si evolve nel raddoppio ospite è grave e condanna, di fatto, la Reggina.

Petermann voto 5 – C’è un dato che fotografa la sua gara: nei primi 3 minuti commette altrettanti falli. Impiegato come play-basso, non riesce praticamente mai a dare geometrie alla manovra amaranto, che nel primo tempo è pressoché inesistente, limitandosi a distruggere, troppo spesso in maniera illegale, le offensive del Monopoli. Sounas lo mette costantemente in difficoltà, anche oggi da rivedere. (dal 59′ Zibert voto 5 – Entra in campo e, come la sua controfigura Petermann, viene semplicemente schiacciato dalla qualità e quantità della mediana del Monopoli).

Salandria voto 5.5 – Non trascendentale. La fisicità del centrocampo dei pugliesi lo schiaccia per gran parte del primo tempo, non permettendogli di esprimere quelle qualità che ben conosciamo. Il pallonetto, però, da cui si genera la rete di Tulissi resta un lampo nel buio: scompare nella ripresa, malgrado la buona volontà. Sovrastato, comprensibilmente, da Magni nel contropiede che chiude i giochi.

Marino voto 6 – Nel primo tempo, almeno fino al pari di Tulissi, è l’unico a metterci voglia, l’unico a tentare di impensierire difesa e centrocampo del Monopoli. Sostituito ad inizio ripresa. (dal 59′ Emmausso voto 6 – Buon impatto sulla partita per l’ex Siena che in quattro minuti eguaglia il numero dei tiri – due – effettuati dalla Reggina nella precedente ora di gioco. Uno dei pochi a salvarsi).

Tulissi voto 5.5 – Segna il suo primo goal in campionato con la maglia della Reggina. È l’unica nota positiva di un pomeriggio altrimenti pessimo: non lo si vede praticamente mai, evitando di assumersi quelle responsabilità offensive che, in estate, si pensava potesse prendersi. (dal 74′ Ungaro voto 5 – Insufficienza piena non tanto per quanto mostrato nel quarto d’ora concessogli da Cevoli, ma per l’entrata insensata su Mercadante al 90esimo, che probabilmente non merita il rosso esclusivamente per il risultato già acquisito dal Monopoli )

Maritato voto 5 – Messo fuori gioco da un colpo all’anca che lo costringe ad abbandonare la sfida dopo appena 42 minuti in cui, tuttavia, è assolutamente impalpabile. (dal 42′ Tassi voto 5 – Al pari di colui che sostituisce, risulta invisibile in campo, stretto nella morsa dei tre centrali del Monopoli. Va detto, tuttavia, che non gli arriva un pallone che sia uno)

Sandomenico voto 6 – Dal suo guizzo nasce l’azione che regala il pareggio momentaneo alla Reggina. In generale, è uno dei migliori, uno dei pochi a cercare la giocata e, di conseguenza, non può che risaltare nel grigiore globale amaranto. Inspiegabile la sua sostituzione a risultato ancora in bilico. (dal 74′ Franchini senza voto)

Cevoli voto 4 – Voto più basso al mister. A differenza di Trapani, infatti, la sua Reggina subisce due reti (sei complessive su tre gare di campionato, nove in cinque se si considera anche la Coppa Italia) per due errori collettivi. Ma, ancor di più, a non convincere sono le scelte iniziali a centrocampo, con quello di Scienza che ha letteralmente asfaltato quello amaranto, e la doppia uscita di Tulissi e Sandomenico, sul risultato ancora in bilico, che certifica una resa da squadra di basso blasone, qualità e, soprattutto, mentalità.

Follow @teoocchiuto