Reggina-Monopoli: vola la prevendita. Grande risposta in Curva Nord

Anche questa volta aveva ragione mister Toscano. Nel momento in cui gli è stato chiesto di effettuare il solito appello per invitare la gente allo stadio, il tecnico ha risposto: “Non ce ne sarà bisogno“. Ed in effetti dando un’occhiata ai numeri della prevendita fino alla serata di ieri, la risposta del popolo amaranto è stata parecchio interessante con quasi 5000 biglietti acquistati e ricordando che gli stessi vanno aggiunti ai 5813 della quota abbonati.

Soprattutto lo Store della Reggina è preso d’assalto, in virtù della promozione riguardante il settore di Curva Nord, finalmente riaperto, con prezzi stracciati per i più piccoli e gli Over 70 e biglietti acquistabili solo in quel punto vendita. Ieri sera vicini a quota 900.