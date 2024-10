Reggina-Monopoli: orari dei punti di prevendita e prezzi dei biglietti

Come in tutte le prevendite che anticipano i grandi eventi, sarà così anche per Reggina-Monopoli. L’ondata iniziale, vista pure la presenza della prelazione per gli abbonati e poi quella finale che si concentrerà tra la giornata di oggi e quella di domani. Raggiunta quasi quota 11.000, le proiezioni fanno pensare che si potrà superare anche quella dei 15.000, vedremo quale sarà la risposta dei tifosi soprattutto in questa giornata.

La Reggina ha comunicato gli orari di apertura e chiusura dei punti prevendita ed i prezzi:

PREZZI DI VENDITA

Curva Sud € 8,50, ridotto under 14 € 5

Tribuna Est € 12, ridotto under 14 € 8

Tribuna Ovest € 20, ridotto under 14 € 12

Tribuna Vip € 50, no ridotto.

più diritti di prevendita pari a € 1.50

ELENCO PREVENDITE:

OFFICIAL TICKETING REGGINA a Piazza Duomo. Giorni e Orari apertura:

Sabato 11 maggio dalle ore 9.30 alle ore 21.30

Domenica 12 maggio dalle ore 8.30 alle ore 19.30

SISAL MATCH POINT CATONA

Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 20.30 – Sabato e Domenica apertura dalle ore 9.00 alle 20.30 (No Stop)

TABACCHERIA BAGNATO DOMENICA

Via Stadio a Monte, 25 – RC tel. 0965/ 51324. Aperto Lun-Sab: 07.00/13.30 15.00/20.30 Dom: 08.00/13.00

EASYTRAVEL

corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra, Tel 371/3279655. Apertura Lun-Sab: 09.00/20.00 Dom: chiuso

BART CAFEE’

Corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria TEL:+39 0965 332908 – ORARI:Lun-Dom: 00.00/24.00

BCENTERS

via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

Sab-Dom: 09.30/20.15

GOLD BET

Viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

GOLD BET

Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni

TREKS

Viale Larussa, 87 Villa San Giovanni

