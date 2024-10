Reggina: incredibile ma vero, il Granillo improvvisamente troppo piccolo?

Le proiezioni di vendita fanno pensare al tutto esaurito ed il rischio che in tanti rimangano fuori

I numeri sono impressionanti, il rischio che qualcuno rimanga fuori è altissimo. Si viaggia ad una media da paura per quello che riguarda i biglietti venduti tra punti prevendita e online e da qualche minuto si è superata quota 7000. La proiezione fa pensare che i quasi 20.000 posti disponibili possano essere occupati ancor prima che si chiuda la prevendita con un Granillo che rischia di essere clamorosamente insufficiente per ospitare tutti coloro che vorranno partecipare a questa prima gara dei play off. Incredibile ma vero.

La Reggina ha provato nei giorni scorsi a capire attraverso un confronto con l’amministrazione comunale, se ci fossero le condizioni per una riapertura della Curva Nord. Il settore, escluso quello degli ospiti è inagibile, tempi troppo lunghi.

