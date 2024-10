Reggina: funziona anche l’online. Arriva il dato della notte

Arrivano altri dati riguardanti la vendita dei biglietti. Si ricorda che da ieri è libera anche per i non abbonati

La possibilità di evitare file e soprattutto decidere nel momento in cui si vuole di acquistare il biglietto. E’ questo il vantaggio della vendita online che sta facendo registrare numeri impressionanti, così come la prevendita nei vari punti della città. C’è un dato curioso pubblicato dalla pagina facebook ufficiale della Reggina che segnala gli oltre 1000 tagliandi che sono stati venduti nel corso della notte appena passata che porta in questo momento i numeri totali a quasi settemila spettatori.

Se si viaggia in maniera così spedita, c’è il rischio serio che i quasi 20.000 posti disponibili del Granillo non siano sufficienti.

