Calcio serie C – I play off completi. Programma, orari e regolamento

Con l’ufficializzazione degli orari anche per quello che riguarda il girone B, i play off di serie C adesso sono stati definiti in maniera completa, questo il quadro del primo turno:

DOMENICA 12 MAGGIO 2019

GIRONE “A”

ROBUR SIENA – NOVARA Ore 15.00

CARRARESE – PRO PATRIA Ore 16.30

PRO VERCELLI – ALESSANDRIA Ore 20.30

GIRONE “B”

MONZA-FERMANA 18:30

SUDTIROL-SAMBENEDETTESE 15:00

RAVENNA-VICENZA 16:30

GIRONE “C”

POTENZA – RENDE Ore 16.30

VIRTUS FRANCAVILLA – CASERTANA Ore 17.30

REGGINA – MONOPOLI Ore 19.30

REGOLAMENTO: Il primo turno Play Off del girone si disputa in gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.