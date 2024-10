Reggina, con il Monopoli serve il tris interno. Zeman: “I punti adesso pesano”

di Pasquale Romano – Con il mercato invernale chiuso, la Reggina ha definitiva conoscenza dell’organico che la accompagnerà sino al traguardo. Il “2×2” non è riuscito alla società amaranto: mentre Leonetti ha preso il posto di Oggiano, De Vito si insedia alla corte di Zeman mentre De Bode rimane un giocatore ai margini del progetto tecnico, in attesa di capire se rescinderà il contratto che lo lega alla Reggina. Da domani sarà solo calcio giocato, con l’obiettivo salvezza da raggiungere a tutti i costi, possibilmente senza l’ansia e le incertezze dei play-out.

“I punti adesso iniziano a pesare, e sappiamo quanto una vittoria possa cambiare le prospettive. Raramente stiamo sbagliando l’approccio, è accaduto a Messina perchè non abbiamo saputo gestire tensioni di altro tipo. Il morale è quello che c’è dopo una sconfitta, ma della partita di Catania dobbiamo essere bravi a prendere quanto di buono abbiamo fatto”, ha dichiarato il tecnico boemo alla vigilia della sfida con il Monopoli, in programma domani al Granillo alle 14.30.

Karel Zeman, del mercato imbastito dal d.g. Martino si dice soddisfatto, nessun rimpianto per i mancati arrivi di un attaccante (il senegalese Fall è sfumato nelle ultime ore di trattative) e un terzino che avrebbero fatto sicuramente comodo. “Siamo riusciti a trattenere offerte importanti per i nostri calciatori migliori. Le altre hanno provato a fare qualcosa, ma va detto che non è facile trovare l’amalgama per chi cambia molto a metà stagione”, assicura il tecnico amaranto.

Dopo aver regolato Fondi e Akragas (successi intervallati dalle sconfitte siciliane con Messina e Catania) la Reggina ha bisogno del tris di vittorie interne per rialzare la testa fuori dalla zona play-out. Ospiti (tra le cui fila dirigenziali e tecniche militano gli ex Mariotto e Zanin) reduci dal pareggio ottenuto sul campo della Juve Stabia e attualmente a metà del guado, in bilico tra ambizioni e timori.

Riguardo le scelte di formazione di Zeman, sembrano esserci pochi dubbi. Kosnic rientra dalla squalifica e torna al fianco di Gianola, linea mediana ancora priva dello squalificato Bangu, conferma quindi per il trio composto da Knudsen, Botta e De Francesco. L’unica incertezza sembra riguardare la posizione di esterno destro offensivo, Leonetti spera nella prima maglia dal 1′ ma c’è da vincere la concorrenza di Carpentieri.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (4-3-3) – Sala; Cane, Gianola, Kosnic, Possenti; Knudsen, Botta, De Francesco; Carpentieri (Leonetti), Coralli, Porcino. All. Zeman