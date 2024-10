Reggina: il Monopoli è avversario tosto. Toscano chiude il S. Agata

Altra sfida delicata per gli amaranto. In trasferta quattro pareggi su quattro

Un’altra avversaria di grande valore sul cammino della Reggina. Meno attesa rispetto a Bari, Ternana, Catania e Catanzaro ma probabilmente in questo momento più temibile. Il Monopoli ha un cammino impressionante nelle ultime sei giornate di campionato con cinque vittorie ed un pareggio, quello del S. Nicola di Bari, mentre pesante il successo sul campo della Ternana ed in casa contro il Catania.

Sarà grande sfida in terra pugliese con le due squadre appaiate al secondo posto della classifica con 19 punti e per tale motivo mister Toscano, anche per questa settimana, ha deciso di chiudere i cancelli del S. Agata:

“La Reggina comunica che gli allenamenti in programma per giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, si svolgeranno a porte chiuse”.

