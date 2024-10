Reggina-Monopoli, come vederla per chi non sarà allo stadio

Saranno in tanti a voler seguire il match del primo turno play off

Saranno in tanti a seguire la gara del primo turno play off tra la Reggina ed il Monopoli. Chi avrà la possibilità di farlo direttamente allo stadio, chi invece seguirà l’atteso incontro attraverso l’unica opportunità offerta in streaming dalla piattaforma Eleven Sports.

Il servizio è a pagamento ed ha un costo 3,90€, mentre chi è interessato al pacchetto play off lo potrà acquistare al costo di 12,90€ e comprende tutte le partite dei tre gironi.

