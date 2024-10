Il Monopoli sbanca il Granillo: Reggina non pervenuta

Al termine di una gara decisamente dominata dal Monopoli, i pugliesi portano a casa tre punti pesantissimi. La Reggina sembra esser rimasta con la testa a Catanzaro, offrendo di fatto la peggior prestazione di questo campionato. Salvemini prima e Piccinni poi archiviano la pratica amaranto: il settore ospiti può festeggiare.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI

Mister Beppe Scienza schiera i pugliesi con il consueto 3-5-2. In porta presente come di consueto Menegatti. La linea difensiva è composta da Rota, De Franco e Mercadante. I tre in mezzo al campo sono Carriero, Giorno e Piccinni. Sugli esterni spazio per Donnarumma e per l’ex Hadziosmanovic. Tandem offensivo composto da Fella e Cuppone.

Mister Toscano opta per il collaudato 3-4-1-2: a difendere i pali della porta c’è Guarna. La difesa è totalmente inedita, ed è composta da Blondett, Gasparetto e Marchi. In mediana Bianchi e De Rose. Sugli esterni confermati Garufo e Rubin. Alle spalle di Denis e Rivas promosso Sounas.

Leggi anche

PRIMO TEMPO

La squadra amaranto parte forte, e la prima occasione è proprio per la Reggina. A seguito di un cross dalla destra calciato da Sounas è stato bravo a svettare German Denis. Il suo colpo di testa è terminato però alto sopra la traversa della porta difesa da Menegatti.

Il Monopoli non ci sta, e in occasione dell’azione immediatamente successiva ha messo paura al Granillo prima con una girata di Cuppone dall’interno dell’area di rigore a seguito di un cross di Donnarumma, e poi con una conclusione velleitaria di Fella terminata abbondantemente fuori dalla porta difesa da Guarna.

Al minuto numero dodici è sempre Denis a rendersi pericoloso, ancora di testa, su cross di Rubin dai 30 metri. Tiro in questo caso di poco a lato della porta avversaria.

A seguito di dieci minuti con zero occasioni da una parte e dall’altra, è sempre la Reggina che prova ad essere incisiva: la conclusione dai 20 metri da parte di De Rose termina alta sopra la traversa.

Un paio di minuti dopo è Sounas a provarci dal cuore dell’area di rigore. La difesa ribatte in angolo.

Forcing amaranto alla mezz’ora: De Rose accoglie benissimo un assist di testa fornito dal Tanque, e al volo, di destro, non centra di poco la porta.

A due minuti dal termine della prima frazione è sempre Denis, e sempre di testa, a provarci. Tiro ancora una volta fuori misura.

Al termine di un minuto di recupero termina a reti bianche la prima frazione del Granillo.

SECONDO TEMPO

La prima occasione della ripresa capita sui piedi di Piccinni, che con il destro dall’interno dell’area di rigore colpisce male la sfera mandandola alta sopra la traversa.

Al minuto numero 10 viene espulso De Rose per somma di ammonizioni.

Al ventesimo ghiotta occasione per Cuppone, che con il sinistro ha provato la girata dall’interno dell’area di rigore a seguito di un corner proveniente dalla destra. Tiro di poco alto.

A seguito di un forcing importante il Monopoli passa in vantaggio con Salvemini. A seguito di un palo colpito da Fella, il pallone giunge sui piedi del numero 7 ospite, che a porta sguarnita non sbaglia.

A sette minuti dal termine grande opportunità per Doumbia che di testa, da solo all’interno dell’area di rigore, non riesce ad indirizzare a rete.

A tre minuti dal termine chiude i conti Piccinni: il Monopoli fa ciò che vuole nell’area amaranto e raddoppia nei minuti finali.

Termina dopo quattro minuti di recupero, il match del Granillo con un passivo per gli amaranto di due reti a zero.