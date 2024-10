Reggina-Monopoli, la voce dei tifosi amaranto: ‘Battuta d’arresto indolore, testa al Picerno’

La rubrica la voce dei tifosi con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Una partita persa contro un ottimo Monopoli, quali i motivi di questo incidente di percorso?

Questa settimana ai microfoni di CityNow Sport:

Riccardo Aricò (tifoso della Reggina)

Francesca Federico (tifosa della Reggina)

Partita sofferta, sbagliato l’approccio, i due gol subiti ci devono dare la forza per lavorare meglio e per affrontare le nove partite che rimangono con più grinta e furia agonistica, siamo la capolista!

Vittorio Quattrone (tifoso della Reggina)

Complimenti al Monopoli, un’ottima squadra, ben assemblata, riesce spesso a far male in trasferta. Abbiamo sbagliato approccio al match, saremmo dovuti essere più offensivi da subito. Ci sta di esperienza per le prossime partite.

Tonino Andreoni (tifoso della Reggina)

Non si possono vincere tutte le partite. Il bottino raggiunto finora ci deve far stare tranquilli soprattutto in questi momenti. Testa bassa e pedalare, mister Toscano saprà sicuramente riorganizzarsi in vista della prossima trasferta.