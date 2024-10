Reggina-Monopoli, la voce dei giornalisti amaranto: ‘Determinante l’espulsione di De Rose. Rialziamoci subito col Picerno’

La voce degli addetti ai lavori con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Molta delusione nei commenti post gara. Rimane la consapevolezza di aver giocato, non nelle migliori condizioni, contro una buona squadra e l’assoluta convinzione che il gruppo di mister Toscano si saprà subito rialzare.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Valerio Chinè (Gazzetta del Sud)

Fino all’espulsione la Reggina aveva il controllo della gara, anche se è partita in modo prudente si è posta alla ricerca della vittoria. Il Monopoli ha fatto valere la superiorità numerica sapendo aspettare il momento giusto per colpire. Quando con la testa ritiene di essere arrivati all’obiettivo puntualmente ti ricaccia indietro il destino, di qui in avanti ci sono nove partite da giocare con estrema intensità.

Ruggero Rizzi (giornalista sportivo)

La Reggina non stava esprimendo un buon gioco, Toscano avrebbe dovuto considerare la sostituzione di De Rose già ammonito. Con l’uomo in meno si è creata una frattura a centrocampo ed è accaduto ciò che è successo. Nielsen non è entrato mai in partita.

Antonello Placanica (direttore Forza Reggina)

L’espulsione ha cambiato la partita, però il problema è che il campionato straordinario della Reggina fa passare in secondo piano le imperfezioni della Reggina. Non tiriamo spesso in porta, suppliamo in vari modi per vincere i match. La partita di oggi è stata emblematica, in un momento particolare quando eravamo più tranquilli si è sfilacciata considerando che noi giochiamo bene a ritmi alti altrimenti diventiamo una squadra ‘normale’.

Antonio Spina (Approdonews)

L’espulsione di De Rose è stata determinante considerano l’apporto del bravo centrocampista. Delle ultime tre partite consideravo quella col Monopoli la più difficile di tutti, squadra che anche l’anno scorso ci ha messo in grande difficoltà durante i playoff. Una gara che è ininfluente dal punto di vista del distacco in classifica però ci fa capire quanto sia importante rimanere con i piedi per terra.

Rocco Calandruccio (Video Touring, apuntadipenna, graffisulpallone)

Abbiamo giocato contro una squadra che merita la posizione di vertice, la Reggina ha avuto qualche occasione per segnare nel primo tempo, l’espulsione di De Rose ha penalizzato la Reggina. Commentiamo una sconfitta che non deve creare allarmismi, abbiamo un vantaggio cospicuo sul Bari e sul Monopoli, dobbiamo riprendere la nostra marcia già da Picerno per raggiungere il nostro obiettivo.

Demetrio Marcianò (fotografo di Forza Reggina)

Il campionato è lungo, c’è da considerare che il Monopoli è un’ottima squadra, oggi ha dimostrato di meritare la buona posizione di classifica.

Valentina Giannettoni (fotografa di apuntadipenna.it)

L’approccio alla gara non è stato dei migliori, la Reggina sta facendo numeri importanti, il Monopoli è l’unica squadra che ci ha messo realmente in difficoltà. L’espulsione di De Rose ci ha condizionato, però non abbiamo giocato come le altre partite, non si può andare sempre a 1000. Adesso testa a Picerno, non bisogna fare drammi oggi e ritornare subito alla vittoria.