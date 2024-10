Calcio: tegola in casa Monza. Brocchi perde il suo attaccante migliore

Il fortissimo organico a disposizione del tecnico, consente validissime alternative per la sfida alla Reggina

Il report dell’allenamento in casa Monza, pubblicato sul sito ufficiale del club.

“Allenamento pomeridiano per i biancorossi sotto il sole di Monzello. Alle 15.15 tutti in campo per attivazione motoria e torello di gruppo. Poi spazio alla tattica, di reparto e di squadra, e ad alcune esercitazioni tecniche. Infine la partitella, vinta 1-0 dai rossi sui gialli con rete di Balotelli.

Gytkjaer, che si era fermato al termine della seduta di ieri, ha riportato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni.

Domani è previsto un allenamento alle 11, a due giorni dalla gara di sabato in casa della Reggina“.

Leggi anche

Pronto Mario Balotelli

Gytkjaer è l’attaccante in rosa che ha realizzato più gol con la maglia del Monza, sei fino al momento. Al tecnico ovviamente, vista l’ampiezza della rosa, non mancano le alternative anzi. Pronto Mario Balotelli a tornare da titolare e Diaw che le sue dieci reti stagionali, le ha realizzate tutte con il Pordenone.