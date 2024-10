Reggina-Monza: multa per mister Alfredo Aglietti. Le motivazioni

A distanza di diverse settimane, arriva attraverso il comunicato ufficiale della FIGC, un’ammenda per il tecnico della Reggina Alfredo Aglietti, protagonista nel corso di Reggina-Monza dello scorso 22 agosto, di espressioni blasfeme che gli costeranno una multa di euro 1875.

Leggi anche

Settimana da dimenticare per il tecnico amaranto che ha dovuto prima digerire la prima sconfitta stagionale subìta sul campo della capolista Pisa e poi uscire battuto anche nella lunghissima causa con Michele Criscitiello. All’epoca dei fatti il giornalista aveva definito l’allenatore toscano “scarso e presuntuoso, una garanzia per chi volesse far retrocedere le proprie squadre“. Ne è seguita la querela quindi la causa conclusa dopo 7 anni con l’assoluzione con formula piena per il noto giornalista perché “il diritto di cronaca non valicava i confini della diffamazione essendo una critica sull’operato lavorativo e non sulla persona”. Adesso arriva anche la multa, insomma un breve periodo tutto da dimenticare per il tecnico della Reggina.