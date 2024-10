Reggina, Napoli: ‘Pareggio giusto, Menez ha una classe immensa’

Toscano squalificato, in conferenza stampa si presenta il suo vice Michele Napoli. Le dichiarazioni ai microfoni di Reggina Tv: “Alla fine il pareggio è giusto, ma rimane il rammarico di non aver tenuto il vantaggio, consentendo alla Salernitana di arrivare subito al pari. In avvio abbiamo sofferto, poi si è preso il pallino del gioco in mano e nella totalità credo abbiamo fatto qualcosa in più noi per arrivare alla vittoria.

Leggi anche

Sulla Salernitana non avevamo tante notizie, i dubbi sugli ultimi arrivati, ma indipendentemente da questo giocare all’Arechi è sempre complicato, Castori ha una buona squadra. Sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio, ma l’inizio di stagione è difficile per tutti, soprattutto per chi viene da una lunghissima pausa. I meccanismi di squadra vanno migliorati, poche amichevoli disputate, ma cresceremo con il tempo.

Il gol di Casasola era in realtà un cross. La palla ha avuto una traiettoria stranissimi collocandosi all’incrocio dei pali, quelle realizzazioni strane ma che nel calcio si vedono. Menez ha classe immensa, può far saltare gli equilibri di qualsiasi difesa, sono i suoi numeri e spero che diventi sempre più determinante per noi.

Bellomo ha fatto benissimo ed ancora meglio nella ripresa. Ci aspettiamo molto da lui. Soprattutto sulla corsia di destra si sono sviluppate molte più situazioni favorevoli che avremmo potuto sfruttare meglio”.