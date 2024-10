Reggina, Napoli: ‘Vi svelo alcuni particolari vissuti in questi mesi’

Durante la diretta con il tecnico Mimmo Toscano su Reggina Tv, intervento a sorpresa del suo vice Michele Napoli, queste le dichiarazioni rilasciate dal prezioso secondo: “In uno staff funziona così. Il capo allenatore è preso da mille cose e deve prendere tantissime decisioni. Il mio compito è quello di snellire il suo lavoro, aiutarlo, sostenerlo ed io in questo ruolo mi trovo bene, mi piace ci metto tantissima passione.

Poi Mimmo mi lascia ampia libertà e questo mi rende il compito più semplice, oltre alla grande amicizia che c’è. In pochi ti riconoscono pubblicamente il tuo lavoro e quando mister Toscano lo ha fatto in occasione della gara contro il Catanzaro, ne ero veramente contento, ripeto, non tutti lo fanno.

Il confronto è continuo, durante le partite bisogna decidere in pochissimi secondi ed in quella circostanza abbiamo letto il momento insieme, lui mi ha detto che voleva vincerla ed io ho suggerito il mio pensiero che ha messo subito in pratica, è andata benissimo.

Del presidente Luca Gallo, persona molto riservata, mi ha colpito moltissimo il discorso fatto con il Catanzaro. Ci ha riunito al centro del campo ed ha iniziato a parlarci. Devo dire che tutte quelle parole mi ha colpito moltissimo, mi sono entrate dentro. Dice le parole giuste al momento giusto, si è ripetuto con Vibonese e Picerno.

La Reggina è una sorpresa per gli altri, non per noi. Eravamo in ritiro al S. Agata e dopo una settimana parlando con mister Toscano, nei nostri soliti confronti, mi ha riferito delle sue sensazioni, parlandomi subito in maniera positiva. Un allenatore si accorge subito del gruppo che ha e di quello che lo stesso può produrre nel corso della stagione. Qualche campionato lo abbiamo già vinto e quindi determinate situazioni le percepisci subito”.