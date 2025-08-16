La Reggina sbarca a Manhattan: tifosi amaranto uniti a Times Square
Un legame profondo che unisce comunità e generazioni di reggini nel mondo
16 Agosto 2025 - 10:35 | Redazione
La passione per la Reggina non conosce confini. A Manhattan, nel cuore pulsante di New York, Times Square si è colorata di amaranto grazie all’incontro tra i tifosi calabresi del New Jersey e il club guidato da Pino Belmonte.
L’iniziativa ha riunito sostenitori provenienti da oltreoceano e simpatizzanti amaranto residenti negli Stati Uniti. Un abbraccio ideale partito da Reggio Calabria e arrivato fin dentro la metropoli americana, a testimonianza di come la fede sportiva sia capace di attraversare oceani e continenti.
“La Reggina è parte della nostra identità – raccontano i tifosi – essere qui insieme, a celebrare questi colori a Times Square è un’emozione unica“.
Un gesto simbolico ma fortissimo, che conferma come la squadra dello Stretto non sia soltanto un club calcistico, ma un legame profondo che unisce comunità e generazioni di reggini nel mondo.