Reggina, Nicolas: ‘Con il Cosenza volevamo vincere, per la classifica e per i tifosi’

Sicurezza, padronanza nelle uscite e da quando è stato scelto per difendere la porta della Reggina, sembra abbia dato molta tranquillità anche ai compagni di reparto. Nicolas ha impattato benissimo con il nuovo ambiente ed a Cosenza ha sfiorato la sua seconda impresa, non riuscendo a parare per pochissimo il secondo rigore consecutivo subìto dopo quello con la Salernitana. Parla del mondo Reggina, a Gazzetta del Sud:

Ho accettato subito la Reggina

“Non ho avuto un attimo di esitazione nell’accettare il trasferimento alla Reggina, volevo giocare e penso di aver fatto la scelta più logica. Non nego che mi piacerebbe poter continuare qui e speriamo che a giugno ci si siede per mettere nero su bianco”.

Peccato per il pareggio con il Cosenza

“Con il Cosenza ci tenevamo a vincere e stavamo portando a casa l’intera posta. Dispiace non aver fatto felici i nostri tifosi che sentivano particolarmente il match. Sono andato anche vicino a parare il rigore di Carretta. Studio gli avversari e scelgo da quale lato lanciarmi”.

