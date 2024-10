Reggina, dopo Nicoletti, altro nome importante per il centrocampo. Quasi fatta?

Vengono fuori i nomi di quei calciatori invocati da Roberto Cevoli che a questo gruppo di giovani, dovrebbero dare qualità ed esperienza.

Almeno uno per reparto ed i due nomi che ultimamente circolano per il centrocampo sono davvero parecchio interessanti. Di Alessio Nicoletti si è già detto, secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com si è ormai prossimi all’arrivo di Davide Petermann, classe 94, ultima stagione alla Sicula Leonzio con 11 presenze, dopo aver iniziato la stagione con la maglia del Palermo in serie B, dove conta 1 presenza.

Riuscire ad avere il mancino a disposizione di Cevoli potrebbe davvero essere la chiusura del cerchio per quello che riguarda la linea mediana.