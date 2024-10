Reggina, i quattro nomi di Gazzetta del Sud per la corsia sinistra

Reggina in ritiro a Cascia e squadra ancora da completare. Per stessa ammissione del DS Taibi e del tecnico Toscano è il momento dell’attesa. Mancano ancora una serie di tasselli per avere l’organico al completo, con la curiosità maggiore rappresentata dall’arrivo dell’attaccante, ma non solo. Ad oggi almeno altri due i difensori che dovranno rafforzare il reparto arretrato mentre c’è da aspettarsi novità anche sulle corsie esterne.

Di sicuro a sinistra dove in questo momento c’è il solo Bresciani e da tempo si parla di alcuni giocatori contattati e bloccati ed altri visti ancora come obiettivi. Secondo quanto riportato oggi da Gazzetta del Sud, rimangono caldi i nomi di Lunetta, Liotti, Mignanelli e Donnarumma. Su quest’ultimo la Reggina non ha mollato completamente la presa ed attende la parte conclusiva del mercato per riprovarci.

