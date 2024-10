Reggina, non solo Mezavilla. Altre novità nell’undici titolare

La convocazione di Adriano Mezavilla potrebbe non essere l’unica novità di questa trasferta amaranto in quel di Cosenza. Possibili cambiamenti si prevedono anche nell’undici iniziale per scelte tecniche, ma anche per motivi dettati da condizioni fisiche non ottimali.

Mentre Armeno ha recuperato pienamente dall’influenza che lo ha colpito nei giorni scorsi, stesso discorso non possiamo farlo per Marino, non al meglio e probabilmente sostituito da Provenzano, mentre nel reparto offensivo la vera novità potrebbe essere rappresentata dalla presenza sin dal primo minuto di Tulissi al fianco di Bianchimano.

I tifosi ricorderanno la polemica scaturita in occasione dell’ultima gara interna contro il Francavilla, con il pubblico della tribuna in contestazione con il tecnico per il ritardo nell’impiego dell’attaccante scuola Atalanta, che ha giocato poi i minuti finali.

Lo stesso Maurizi a fine gara ha parlato di un modulo, il 3-5-2, non proprio nelle corde di Tulissi e per questo la preferenza di giocatori come Sparacello o Samb. Oggi invece per il mancino le possibilità di scendere in campo sono parecchie, almeno per quello che si è ripetutamente provato in settimana.

REGGINA: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Pasqualoni, Hadziosmanovic, Castiglia, Fortunato, Provenzano (Giuffrida), Armeno, Tulissi (Sparacello), Bianchimano. All: Maurizi