Reggina: i numeri impressionanti del primato e nuovi record

“I numeri fatti dalla squadra in queste prime quattordici giornate di campionato sono da macchina da guerra”. Questo uno dei passaggi di mister Toscano nella conferenza post gara di ieri, con la Reggina ancora una volta vittoriosa. Ed in effetti volendo analizzare quanto realizzato fino al momento dagli amaranto, c’è davvero da entusiasmarsi. Intanto con il quattordicesimo turno di imbattibilità si è superato anche il record detenuto dalla Reggina di mister Tobia ed ora è assoluto. Sette vittorie consecutive al Granillo su altrettanti incontri disputati, il primato in classifica e molto altro.

A partire dal miglior attacco del campionato con 29 realizzazioni e la migliore difesa con soli 8 otto al passivo. Il primo dato condiviso con la Vibonese, il secondo con il Potenza. Maggior numero di vittorie, 10, unica squadra ancora imbattuta in serie C, in Italia ci è riuscita solo la Juventus, in Europa anche Liverpool e Ajax.E poi ancora un giocatore in testa alla classifica dei cannonieri, Simone Corazza anche domenica in gol ed ora a quota 12.

