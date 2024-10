Reggina: numeri impressionanti e record in queste undici giornate

E’ arrivato. Parliamo del primato in classifica dopo un inseguimento durato undici giornate. La costanza di rendimento, la capacità di rimanere sempre concentrati, la forza di un gruppo altamente competitivo e tanto altro, hanno portato la squadra di Mimmo Toscano in testa alla classifica dopo la giornata numero undici.

Numeri impressionanti quelli che stanno caratterizzando il percorso amaranto, a partire dalla imbattibilità come poche altre squadre professionistiche nel panorama europeo. E poi le sei vittorie consecutive ottenuto al Granillo, un vero e proprio fortino con qualunque avversario annientato a suon di gol. 18 su 18 in palio i punti conquistati davanti al pubblico di casa, ieri erano presenti 9226 spettatori. 7 quelli conquistati in trasferta con quattro pareggi ed una vittoria.

E poi i gol, tanti, più di tutti, sono 22 fino al momento. 9 quelli messi a segno dal capocannoniere Simone Corazza, insieme alla capacità di andare in rete con tanti calciatori diversi: De Francesco, Reginaldo, Sounas, Bellomo, Garufo, Bianchi, Bresciani, Rolando e Denis.

Seconda migliore difesa del campionato con 7 reti subite (solamente 2 al Granillo), solo il Potenza ha fatto meglio con 2. E poi ancora un calciatore in testa alla classifica dei cannonieri (Corazza) con 9 centri in undici partite.

