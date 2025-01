Reggina: la paura iniziale, poi il dominio e la vittoria schiacciante

“Vincere domani o diventa tutto inutile“. Si era espresso così mister Trocini nel corso della conferenza stampa che ha presentato l’incontro con la Nuova Igea. Si è temuto nella prima parte di gara con un inizio gelato dalla rete immediata di Trombino e il vantaggio degli ospiti. Con pazienza la Reggina si è rimessa a posto e trovato la rete del pareggio con una splendida combinazione Ragusa-Barranco. Decisamente una squadra diversa quella della seconda frazione, totalmente dominante sull’avversario e a tratti assai piacevole nello sviluppo del gioco. Il vantaggio arriva con Barillà, poi Barranco e si chiude una splendida marcatura di Renelus. Finisce 4-1. L’altra bella notizia arriva da Siracusa con la vittoria del Sambiase per 1-2.

Primo tempo

Mister Trocini conferma quasi tutta la formazione che si è vista l’ultima volta al Granillo contro la Sancataldese con le eccezioni in attacco rappresentate dalle presenze di Grillo per Provazza e Barranco per Curiale. Quindi Lagonigro tra i pali, difesa a quattro composta da Guliodori, Girasole, Adejo e Ndoye, in mezzo Barillà, Laaribi e Porcino, in avanti, come detto, cambiano due terzi con Ragusa punto fermo ma con due compagni di reparto nuovi, Barranco e Grillo.

Pronti, via e al terzo minuto, al primo tiro in porta, la Nuova Igea passa in vantaggio con una bellissima conclusione di Trombino da fuori area che soprende Lagonigro, 0-1. Reggina subito reattiva e incursione sulla destra di Giuliodori che mette in mezzo, Grillo viene messo giù, per l’arbitro è tutto regolare.

Ancora Nuova Igea dalla distanza con Calafiore, va in difficoltà Lagonigro che blocca in due tempi. Un minuto più tardi preciso diagonale di Laaribi, para Belmonte. Finalmente alla mezz’ora un’azione ben costruita con Barranco che prima fa sponda per Ragusa che si invola sulla destra e mette in mezzo. Il numero nove amaranto si fa trovare pronto e colloca di testa all’angolino, 1-1.

Non succede altro, si chiude in parità la prima frazione dopo tre minuti di recupero.

Secondo tempo

La Reggina riparte con lo stesso undici. Al primo minuto lancio preciso di Grillo, ben piazzato Ragusa non tira e viene anticipato. E’ l’anteprima del gol che arriva qualche attimo più tardi. Sempre Grillo dalla sinistra, interviene con perfetta scelta di tempo Barillà che supera il portiere e insacca la rete del 2-1 al quarto.

Al decimo Barranco trova la sua doppietta dopo una gran giocata di Barillà che serve Ragusa. Prima conclusione respinta da Belmonte, sulla ribattuta l’esterno mette in mezzo e Barranco realizza sotto porta, 3-1. Direttamente su angolo Laaribi sfiora la rete del 4-1. Primo cambio con Urso al posto di Barillà. Qualche minuto dopo esce Grillo, buona la su gara, entra Renelus. Solo cambi in questa fase del match, è il momento di Forciniti che sostituisce l’ammonito Porcino. Poi ancora Vesprini per Giuliodori.

Dal nulla e con una gara totalmente controllata dalla Reggina, Renelus inventa un’azione personale alla sua maniera. Parte dalla propria metà campo, supera gli avversari come birilli, si presenta davanti al portiere e lo supera con un piattone preciso, 4-1. Trocini regala la standing ovation a Barranco sostituendolo a cinque dalla fine, entra Perri. C’è spazio anche per una serie di giocate in bello stile per la gioia di un pubblico che soprattutto nella seconda parte si è divertito.