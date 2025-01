Reggina, Trocini: ‘Contento per Barranco. Vogliamo essere rispettati’

Dopo la paura iniziale con il vantaggio della Nuova Igea, la Reggina riesce a chiudere la prima frazione in parità per poi dominare la seconda e superare i siciliani con il punteggio di 4-1. A radio Febea il tecnico Trocini: “Ci siamo trovati sotto in maniera causale, c’era anche un rigore clamoroso, netto. Ci sarebbe da chiedersi perchè non ci vengono assegnati, inizia a diventare preoccupante. Vorremmo essere rispettati di più e adesso le situazioni diventano tante. Le gare si possono complicare, quei rigori vanno dati.

Il loro gol, ripeto, nasce casualmente, noi abbiamo spinto, messo tante palle dentro, ero tranquillo per come stavamo giocando. Avere una rosa così forte ci consente di avere questa forza anche quando si subentra. Abbiamo comandato per tutta la partita, gente come Laaribi, Urso, Barillà, Porcino, poi abbiamo Forciniti, Salandria, il reparto è assortito posso scegliere anche a occhi chiusi.

Si è lavorato per togliere marcature al nostro attaccante e sono contento per Barranco. Giuliodori ha avuto un problema muscolare, niente di grave ma da valutare. Cham doveva rientrare il 28 e lui si è presentato il 30. E’ un ragazzo al quale voglio bene, ma ci sono delle regole da rispettare.

Questo è un campionato dove le difficoltà sono dietro l’angolo. Non bisogna esaltarsi e neanche abbattersi. Adesso andiamo a Scafati, gara difficile, ma siamo pronti e stiamo bene. Le gambe girano quando le cose vanno bene, se c’è lo spirito giusto, poi il discorso della Curva è stato motivante, ci hanno ribadito che ci sono sempre vicini e ci credono come noi”.