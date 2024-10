Reggina: nutrita concorrenza per Charpentier, anche se…

Tra i tanti nomi che vengono accostati alla Reggina anche quello di Gabriel Charpentier, in qualche modo confermato dal DS Taibi a precisa domanda. Pur non essendo come spesso accade, l’unico obiettivo in attacco degli amaranto. A primativvù l’agente del calciatore ha di fatto confermato che il suo assistito verrà acquistato dal Genoa, dichiarando che le squadre a lui interessate sono diverse: “C’è un accordo col Genoa da tempo, ma non so a chi verrà girato in prestito, difficile dirlo ora. Ci sono tante squadre su di lui tra cui Reggina, Perugia, Pescara. Può essere che il Genoa abbia una linea preferenziale con un determinato club. Di sicuro ha investito sul calciatore e ci crede molto”.

A proposito di quest’ultimo passaggio, secondo quanto scrive alfredopedulla.com, l’attaccante sarebbe stato promesso già alla Reggina.