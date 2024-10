Reggina, occhio al recupero di domani. E domenica riposo per la Viterbese

Arrivati allo sprint finale, i tifosi della Reggina e non solo, guardano con attenzione il calendario delle ultime cinque gare. Intrecci, scontri diretti, possibilità di arrivi alla pari e ipotetici punti ancora da conquistare per guadagnare la griglia dei play off.

Tra le formazioni che concorrono con la squadra amaranto per entrare nelle prime dieci, vi è anche la Viterbese, la compagine del presidente Camilli che, rispetto a tutte le altre, ha iniziato la stagione con abbondante ritardo, per i motivi che più volte abbiamo raccontato. Viterbese che scenderà in campo domani per un altro recupero stagionale sul campo di un Catania che crede ancora fermamente nella possibilità di agganciare la prima posizione, visto il rallentamento della Juve Stabia e la possibilità che offre il calendario riguardo lo scontro diretto tra le prime due della classifica il prossimo turno.

La Reggina guarda con particolare attenzione a questo confronto e ovviamente tiferà Catania, anche in virtù di quello che presenta il programma di domenica pomeriggio, con la Viterbese che dovrà affrontare un turno di riposo. Chiaramente in tutto questo Bellomo e compagni hanno l’obbligo di conquistare i tre punti con la Sicula Leonzio.

