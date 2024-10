Reggina, oggi e domani. In due giorni i passaggi significativi per società e squadra

E’ questo il periodo più complicato della gestione Praticò? La risposta è assolutamente si. Perché la serie di eventi che hanno caratterizzato l’ultimo periodo, si sono concentrati in brevissimo tempo, insieme ad una serie di dubbi sulla risoluzione totale delle problematiche. Dove vi sono state responsabilità dirette ma anche di altri che stanno creando momenti di difficoltà e sbandamenti.

La Reggina finalmente torna in campo dopo i singhiozzi delle ultime settimane, non siamo in grado di stabilire quanto la squadra abbia lavorato serenamente in questi giorni, ma qualche indicazione ci è stata data dal Ds Taibi nel momento in cui ha parlato di condizionamento attraverso la “lettura dei social”.

A prescindere da questo e dopo la pessima prestazione fornita contro il Monopoli, c’è la necessità di mostrare altro, molto altro e soprattutto tornare a vincere, perché se è vero che rispetto a diverse concorrenti si è giocato meno, è altrettanto vero che l’attuale impatto con la classifica ti porta a qualche pensiero negativo.

Parallelamente una società che battaglia su più fronti. Tra qualche giorno capiremo meglio, anche se i dubbi sono fortissimi, se e quando si potrà rimettere piede al Granillo. Nel frattempo si è appreso che l’imprenditore Citrigno non ha alcun interesse sulla prima squadra di calcio della città, mentre il presidente Praticò è impegnato a risolvere nel modo migliore la questione stipendi, in scadenza nella giornata di domani. 15 e 16 ottobre, due giorni impegnativi e significativi per la società di Via Petrara.