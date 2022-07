Reggina: arriva l'ok più importante, quello della Covisoc

Dopo la frenetica corsa per arrivare all'iscrizione con tutta la documentazione presentata l'ultimo giorno utile, il 22 giugno scorso, si attendeva come tutte le società di B e C, l'ok dalla Covisoc riguardo la regolarità dell'intero incartamento. Nel pomeriggio la società ha ricevuto l'attesa notizia, anche se al centro sportivo S. Agata si era già sicuri di ricevere risposta positiva.