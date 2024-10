Reggina, operazioni concluse con attaccante e difensore. Ci sono due uscite

Due operazioni di scambio potrebbero diventare ufficiali già da questa sera. Uno riguarda quello più volte citato con la Casertana per il passaggio in amaranto di Finizio e quello in rossoblu di Mezavilla. C’è l’accordo su tutto, manca solo l’ultimo ok della società campana, ma salvo imprevisti può definirsi affare fatto.

Come quello tra la Reggina e l’Olbia con il passaggio di Silenzi in Sardegna e quello di Davide Arras in amaranto. Le due operazioni sono in dirittura d’arrivo. Sarebbe quest’ultimo un altro 98 alla corte di mister Maurizi.