La Reggina piace. Ed ancora quattro giocatori non si sono visti…

Le prime impressioni sulla nuova Reggina sono più che buone. Due gare di campionato quattro punti, il passaggio del turno in Coppa Italia, insieme alla piacevole conferma che il gruppo ha mantenuto la sua identità e gli stessi atteggiamenti della passata stagione.

Taibi, con la stretta collaborazione di mister Toscano, ha voluto ricostruire gran parte dell’organico con gli stessi presupposti che hanno caratterizzato la rosa dello scorso campionato, anteponendo a qualsiasi abilità tecnica, il fattore umano. Siamo ancora all’inizio, ma la sensazione è quella di un gruppo che si stia sempre più consolidando, unito e mentalizzato verso lo stesso obiettivo.

Tra campionato e Coppa Italia abbiamo visto all’opera quasi tutti i calciatori. L’idea che ce ne siano ben quattro ancora mai utilizzati, può far capire il potenziale di questo gruppo e quindi i margini di miglioramento. Di Rivas se ne conoscono benissimo le qualità ed il suo recupero è atteso per la ripresa del campionato. Tempi più o meno simili per Charpentier che nello scorso campionato lo si è apprezzato da avversario.

L’attaccante è certamente una validissima alternativa a quelli attualmente presenti. Rimanendo sempre nel reparto offensivo, curiosità per l’approccio al campionato italiano per Vasic. Il quarto è Sitium, giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Se è quello che tutti ricordano in Italia con la maglia dello Spezia…