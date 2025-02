Reggina: 17 calciatori in scadenza, 11 fino al 2026 e quattro in attesa di rinnovo

Puntare ancora al salto di categoria perchè la matematica lo consente, seppur con speranze che si sono ridotte dopo la sconfitta con il Siracusa, ma anche uno sguardo alla programmazione futura per il mantenimento di uno zoccolo duro, puntando su determinati calciatori a prescindere dalla categoria. E così dopo i rinnovi della scorsa estate nelle ultime settimane sono arrivati quelli per Girasole e di recente anche Perri. Sono invece quattro i giocatori in attesa di notizie che per età e qualità dovrebbero essere interpellati a breve: Provazza, Cham, Renelus e Ndoye.

Giocatori in scadenza nel 2025: Martinez, Lazar, Ingegneri, Cham, Aluisi, Capomaggio, Ndoye, Salandria, Urso, Dall’Oglio, Grillo, Provazza, De Felice, Rosseti, Renelus, Barranco, Curiale.

Giocatori in scadenza nel 2026: Lagonigro, Adejo, Giuliodori, Girasole, Laaribi, Porcino, Ragusa, Barillà, Perri. Sotto contratto anche Simonetta e Druetto, ceduti in prestito.

In prestito: Vesprini e Forciniti