Reggina-Paganese: pari, brividi e rimpianti all’intervallo

Tante emozioni nel primo tempo di questo Reggina-Paganese. Dopo un inizio di gara in sordina, con l’unica occasione creata al quarto minuto dall’azzurro-stellato Baccolo che, su calcio piazzato, coglie in pieno la traversa facendo trasalire gli infreddoliti intimi presenti al Granillo.

È negli ultimi quindici minuti, quindi, che la sfida deflagra. Ad accendere il match è il rigore assegnato dall’arbitro De Tullio in favore degli ospiti. Dal dischetto, però, Scarpa viene nuovamente ipnotizzato da Cucchietti, bissando quanto successo in settembre in Campania.

Il rischio sveglia la Reggina che sfiora il vantaggio in due occasioni nel finale. In entrambe le occasioni è Bianchimano a portare pericoli alla porta di Gomis, bravissimo, in tutt’e due le circostanze, a chiudere la porta in faccia all’ariete di Maurizi.

Dopo 45 minuti, dunque, è ancora 0-0 fra Reggina e Paganese.