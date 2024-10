Reggina-Palermo: c’è anche l’effetto mercato? Altra giornata boom in prevendita

“Ogni giorno c’è un motivo in più per venire al Granillo. Benvenuto a Hernani, sabato ti faremo sentire l’abbraccio di una città intera”. Con questa breve dichiarazione il patron Saladini ha salutato l’arrivo dell’ultimo colpo di mercato. Una campagna acquisti massiccia che ha portato alla corte di Inzaghi tanti calciatori di livello e giovani di assoluto valore. Un inizio di campionato scoppiettante, macchiato dall’immeritata sconfitta di Terni ed un entusiasmo crescente tra i tifosi che sta portando a numeri impressionanti anche per la seconda partita in casa, quella che la Reggina giocherà sabato alle 14,00 contro il Palermo. A conclusione della seconda giornata sono 5000 i biglietti venduti e si viaggia in maniera spedita verso il superamento degli 11.504 della partita scorsa.

