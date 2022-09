Calciomercato Reggina: il riepilogo tra entrate ed uscite. Un movimento impressionante

Entrate ed uscite, il riepilogo completo del calciomercato amaranto.

ENTRATE

Simone Colombi (p, titolo definitivo, Parma Calcio), Federico Ravaglia (p, titolo temporaneo, Bologna F.C.), Tommaso Aglietti (p), Devid Eugene Bouah (d, titolo definitivo, AS Roma), Michele Camporese (d, titolo definitivo, Pordenone Calcio), Gianluca Di Chiara (d, titolo definitivo, A.C. Perugia Calcio), Eduard Dutu (d, titolo temporaneo, A.C.F. Fiorentina), Riccardo Gagliolo (d, titolo definitivo, U.S. Salernitana 1919), Niccolò Pierozzi (d, titolo temporaneo, A.C.F. Fiorentina), Vittorio Agostinelli (c, titolo temporaneo, A.C.F. Fiorentina), Giovanni Fabbian (c, titolo temporaneo, F.C. Internazionale Milano), Hernani Azevedo Junior (c, titolo temporaneo, Parma Calcio 1913), Lorenzo Lollo (c, titolo definitivo, S.S.C. Bari), Alessandro Lombardi (c), Zan Majer (c, titolo definitivo, U.S. Lecce), Joel Obi (c), Luigi Canotto (a, Frosinone, titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni), Emanuele Cicerelli (a, titolo temporaneo con obbligo di riscatto, S.S. Lazio), Lorenzo Di Stefano (a, titolo temporaneo, U.C. Sampdoria), Gabriele Gori (a, titolo temporaneo, A.C.F. Fiorentina), Federico Santander (a).

USCITE

Ramzi Aya (d, titolo definitivo, U.S. Avellino), Damiano Franco (d, titolo temporaneo, Robur Siena), Mario Situm (d, titolo definitivo, U.S. Catanzaro), Nicola Bellomo (c, titolo definitivo, S.S.C. Bari), Nicolò Bianchi (c, titolo definitivo, Cesena F.C.), Yassin Ejjaki (c, titolo temporaneo, Mantova 1911), Ricardo Faty (c, risoluzione consensuale), Lorenzo Gavioli (c, titolo temporaneo, Aurora Pro Patria 1919), Karim Laribi (c, risoluzione consensuale), Lorenzo Lollo (c, titolo definitivo, U.S. Triestina 1918), Andrea Marcucci (c, risoluzione consensuale), Lorenzo Di Stefano (a, titolo temporaneo, A.S. Gubbio 1910), Ottavio Gabriele Garau (a, titolo temporaneo, Vis Pesaro), Adriano Montalto (a, titolo temporaneo con obbligo di riscatto, Reggiana 1929), Alessandro Provazza (a, titolo temporaneo, Vis Pesaro).

Legenda

p=portiere; d=difensore; c=centrocampista; a=attaccante.