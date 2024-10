Reggina-Palermo: le formazioni ufficiali. Le conferme di Inzaghi, Corini mette tutti i nuovi

E’ quasi tutto pronto per il fischio d’inizio di Reggina-Palermo, gara valida per il quarto turno del campionato di Serie BKT e in programma alle ore 14:00. Di seguito, le scelte dei due tecnici:

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Ménez, Rivas. A disposizione: Ravaglia, Dutu, Loiacono, Camporese, Liotti, Giraudo, Agostinelli, Lombardi, Gori, Cicerelli, Santander, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaru, Nedelcearu, Bettella, Mateju; Saric, Stulac, Segre; Elia, Brunori, Di Mariano. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi E., Sala, Floriano, Marconi, Vido, Damiani, Doda, Soleri, Lancini. Allenatore: Eugenio Corini.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Alessandro Cipressa di Lecce e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Michele Giordano di Novara. VAR: Marco Piccinini di Forlì. A-VAR: Vittorio Di Gioia di Nola.